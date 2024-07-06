Масштабное ДТП на Ровенщине: автоцистерна столкнулась с маршруткой, погибли 14 человек
Киев • УНН
В Ровенской области произошла трагическая авария, когда автоцистерна столкнулась с микроавтобусом, в результате чего погибло 14 человек, в том числе 6-летний ребенок, и только одна женщина выжила, но находится в критическом состоянии.
В Ровенской области автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. Как сообщили в ГСЧС, в аварии 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок, передает УНН.
"Автоцистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом. 14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, на месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП.
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