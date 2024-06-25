24 июня в поселке Глеваха Киевской области столкнулись две машины, в результате чего получили телесные повреждения 26-летняя женщина и ее годовалый ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Авария случилась 24 июня, около 16 часов, в поселке Глеваха. По предварительным данным, водитель автомобиля "Daihatsu" не предоставил преимущество в движении транспортному средству "Volkswagen", в результате чего произошло столкновение.

Пассажиры "Volkswagen" 26-летняя женщина и ее годовалый ребенок получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

В результате ДТП на трассе "Киев-Чоп" были травмированы мотоциклист и его пассажирка