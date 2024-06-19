На Ровенщине произошла авария, столкнулись мотоцикл " Honda "и легковушка"Volkswagen Golf". Полиция устанавливает обстоятельства, пока известно о госпитализации мотоциклиста и его пассажирки. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

Детали

В Ровенском районе произошло столкновение мотоцикла " Honda "под управлением 31-летнего ровенчанина и легковушки"Volkswagen Golf". Инцидент произошел в 21 час 18 июня, на трассе "Киев-Чоп" в селе Колоденко.

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Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Сообщается, 28-летний водитель легковушки, совершая маневр разворота, не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения мотоциклист и его пассажирка (оба были в мотошлемах), получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь проводит досудебное расследование.

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