Внаслідок ДТП на трасі "Київ-Чоп" були травмовані мотоцикліст та його пасажирка
Київ • УНН
Мотоцикліст і його пасажир були госпіталізовані з травмами після зіткнення мотоцикла Honda з автомобілем Volkswagen Golf на трасі "Київ-Чоп" в селі Колоденка Рівненської області.
На Рівненщині сталася аварія, зіткнулися мотоцикл "Honda" та легковик "Volkswagen Golf". Поліція встановлює обставини, наразі відомо про госпіталізацію мотоцикліста та його пасажирки. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
Деталі
У Рівненському районі відбулось зіткнення мотоцикла "Honda" під керуванням 31-річного рівнянина та легковика "Volkswagen Golf". Інцидент стався о 21 годині 18 червня, на трасі "Київ-Чоп" у селі Колоденка.
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Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП. Повідомляється, що 28-річний водій легковика, здійснюючи маневр розвороту, не надав переваги в русі мотоциклісту, який їхав у попутному напрямку.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст та його пасажирка (обоє були у мотошоломах), отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий проводить досудове розслідування.
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