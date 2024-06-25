На Київщині в ДТП постраждала однорічна дитина
Київ • УНН
Однорічна дитина та 26-річна жінка постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох автомобілів у селищі Глеваха Київської області.
24 червня у селищі Глеваха Київської області зіткнулись дві автівки, унаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26-річна жінка та її однорічна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Аварія трапилася 24 червня, близько 16 години, у селищі Глеваха. За попередніми даними, водій автомобіля "Daihatsu" не надав перевагу в русі транспортному засобу "Volkswagen", в результаті чого відбулося зіткнення.
пасажири "Volkswagen" 26-річна жінка та її однорічна дитина отримали тілесні ушкодження. Їх доставили в лікарню.
За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).
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