Михайлюк взяв участь у дев'ятій перемозі "Лейкерс" в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У регулярному чемпіонаті НБА пройшов поєдинок за участі команди українця Святослава Михайлюка — “Лос-Анджелес Лейкерс”, і “Маямі Хіт”, передає УНН.
Михайлюк з’являвся на паркеті в другій чверті і на останніх секундах четвертої — провів загалом 3:15 хвилини але жодного разу не атакував кільце “Хіт”.
Головною зіркою матчу став форвард “Лейкерс” Леброн Джеймс на рахунку якого 51 очко. Як наслідок перемога “озерних” 113:97.
Додамо, що “Лейкерс” з 9 перемогами в 16 матчах посідають 7 місце на Заході.