Михайлюк принял участие в девятой победе "Лейкерс" в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НБА прошел поединок с участием команды украинца Святослава Михайлюка — “Лос-Анджелес Лейкерс”, и “Майами Хит”, передает УНН.
Михайлюк появлялся на паркете во второй четверти и на последних секундах четвертой — провел в общей сложности 3:15 минуты но ни разу не атаковал кольцо “Хит”.
Главной звездой матча стал форвард “Лейкерс” Леброн Джеймс на счету которого 51 очко. В результате победа “озерных” 113:97.
Добавим, что “Лейкерс” с 9 победами в 16 матчах занимают 7 место на Западе.