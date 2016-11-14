Мігранти влаштували бійку з поліцією на кордоні Сербії та Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Група мігрантів побилася з поліцією на кордоні Хорватії та Сербії, коли намагалися перетнути кордон, передає УНН з посиланням на Reuters.
За повідомленям агенції, близько 100 мігрантів перетнули сербський поліцейський кордон і намагалися проникнути в Хорватію через поле, але були зупинені поліцейськими силами обох країн.
Мігранти, в основному з Афганістану і Пакистану, за даними місцевих ЗМІ, пройшли протягом двох днів трасою близько 125 км від сербської столиці Белграда і прибули на кордон в неділю ввечері.
Вони сказали, що не хочуть повертатися в центри прийому в Сербії, скаржаться на умови життя, і вимагали вільного проходу в Західну Європу.
За даними агентства біженців U.N., близько 6400 мігрантів з таких країн, як Сирія, Ірак, Пакистан і Афганістан зареєстровані в Сербії, але місцеві неурядові організації вважають, що число мігрантів близько 10 тис.
Як повідомляв УНН, парламент Угорщини відмовився підтримати заборону квот для мігрантів.