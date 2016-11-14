Мигранты устроили драку с полицией на границе Сербии и Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Группа мигрантов подралась с полицией на границе Хорватии и Сербии, когда пыталась пересечь границу, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По сообщений агентства, около 100 мигрантов пересекли сербский полицейский кордон и пытались проникнуть в Хорватию через поле, но были остановлены полицейскими силами обеих стран.
Мигранты, в основном из Афганистана и Пакистана, по данным местных СМИ, прошли в течение двух дней по трассе около 125 км от сербской столицы Белграда и прибыли на границу в воскресенье вечером.
Они сказали, что не хотят возвращаться в центры приема в Сербии, жалуются на условия жизни, и требовали свободного прохода в Западную Европу.
По данным агентства беженцев U.N., около 6400 мигрантов из таких стран, как Сирия, Ирак, Пакистан и Афганистан зарегистрированы в Сербии, но местные неправительственные организации считают, что число мигрантов около 10 тыс.
Как сообщал УНН, парламент Венгрии отказался поддержать запрет квот для мигрантов .