Microsoft видаляє застарілий алгоритм шифрування RC4 після атак та критики Сенату

$42.180.06
49.670.01
ukru
15:43 • 4278 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
12:13 • 12644 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 27112 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 20052 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 19473 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 19614 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 20595 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 18218 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27752 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46864 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto17 грудня, 09:06 • 15187 перегляди
Удари по енергетиці Одещини: через сильні пошкодження не вдалось підключити одразу всіх абонентів - ОВА17 грудня, 10:06 • 12971 перегляди
"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним" 17 грудня, 11:01 • 11315 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 9548 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 8782 перегляди
Публікації
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex15:05 • 8972 перегляди
Мандарини: експорт, споживання та попит в Україні та світі14:58 • 8464 перегляди
ЄС відкочує заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2035 року: що передбачається14:39 • 7916 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 27113 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 33831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Антоніу Кошта
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Італія
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Бельгія
Реклама
УНН Lite
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo16:22 • 1214 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 9806 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 20729 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 55772 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 72934 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Time (журнал)
Протипіхотна міна

Microsoft видаляє застарілий алгоритм шифрування RC4 після атак та критики Сенату

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Microsoft припиняє підтримку алгоритму шифрування RC4, який був частиною Windows з 2000 року. Це рішення ухвалено після масштабних хакерських атак та звинувачень у недбалості з боку Сенату США.

Microsoft видаляє застарілий алгоритм шифрування RC4 після атак та критики Сенату

Корпорація Microsoft припиняє підтримку застарілого алгоритму шифрування RC4, який був частиною Windows за замовчуванням з 2000 року. Рішення ухвалили після серії масштабних хакерських атак та звинувачень у недбалості з боку Сенату США. Про це йдеться у матеріалі Arstechnica, пише УНН.

Деталі

Хоча слабкість RC4 виявили ще в 1994 році, він залишався основним для Active Directory протягом десятиліть. Навіть після впровадження сучасного стандарту AES сервери Windows продовжували підтримувати RC4 для сумісності. Цим активно користувалися кіберзлочинці: саме через цей шифр торік було зламано систему медіагіганта Ascension, що паралізувало 140 лікарень і призвело до витоку даних 5,6 мільйона пацієнтів.

Політичний тиск

Критику Microsoft посилив сенатор США Рон Вайден, який у вересні закликав розслідувати діяльність компанії через "грубу недбалість у сфері кібербезпеки". Він наголосив, що тривала підтримка вразливого алгоритму за замовчуванням є неприпустимою. Тепер розробник остаточно видаляє небезпечний код, щоб унеможливити подальші компрометації корпоративних мереж.

Керівник Microsoft обіцяє припинити роботу зі штучним інтелектом, якщо це загрожуватиме людству11.12.25, 20:45 • 2929 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Сенат Сполучених Штатів Америки