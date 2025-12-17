$42.180.06
15:43 • 4324 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 12710 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 27203 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 20103 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 19513 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 19625 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20601 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18219 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27753 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46868 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
публикации
Эксклюзивы
Microsoft удаляет устаревший алгоритм шифрования RC4 после атак и критики Сената

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Microsoft прекращает поддержку алгоритма шифрования RC4, который был частью Windows с 2000 года. Это решение принято после масштабных хакерских атак и обвинений в халатности со стороны Сената США.

Microsoft удаляет устаревший алгоритм шифрования RC4 после атак и критики Сената

Корпорация Microsoft прекращает поддержку устаревшего алгоритма шифрования RC4, который был частью Windows по умолчанию с 2000 года. Решение было принято после серии масштабных хакерских атак и обвинений в халатности со стороны Сената США. Об этом говорится в материале Arstechnica, пишет УНН.

Подробности

Хотя слабость RC4 была обнаружена еще в 1994 году, он оставался основным для Active Directory на протяжении десятилетий. Даже после внедрения современного стандарта AES серверы Windows продолжали поддерживать RC4 для совместимости. Этим активно пользовались киберпреступники: именно из-за этого шифра в прошлом году была взломана система медиагиганта Ascension, что парализовало 140 больниц и привело к утечке данных 5,6 миллиона пациентов.

Политическое давление

Критику Microsoft усилил сенатор США Рон Уайден, который в сентябре призвал расследовать деятельность компании из-за «грубой халатности в сфере кибербезопасности». Он подчеркнул, что длительная поддержка уязвимого алгоритма по умолчанию недопустима. Теперь разработчик окончательно удаляет опасный код, чтобы исключить дальнейшие компрометации корпоративных сетей.

Руководитель Microsoft обещает прекратить работу с искусственным интеллектом, если это будет угрожать человечеству11.12.25, 20:45 • 2929 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
Техника
Сенат Соединенных Штатов Америки