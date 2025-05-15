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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Microsoft відключає API пошуку Bing і рекомендує перейти на ШІ

Київ • УНН

 • 750 перегляди

Microsoft припиняє підтримку API пошуку Bing 11 серпня, що зачепить розробників сторонніх додатків. DuckDuckGo збереже доступ до сервісу.

Microsoft відключає API пошуку Bing і рекомендує перейти на ШІ

Microsoft відключає доступ до результатів пошуку Bing для сторонніх розробників, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Виробник програмного забезпечення, як повідомляється, "без особливого галасу" оголосив про зміну раніше цього тижня, зазначивши, що API пошуку Bing будуть виведені з експлуатації 11 серпня і що "будь-які існуючі екземпляри API пошуку Bing будуть повністю виведені з експлуатації, а продукт більше не буде доступний для використання або реєстрації нових клієнтів".

Це раптове видалення API пошуку Bing, як повідомляється, вплине на розробників сторонніх додатків і конкуруючих пошукових систем, які підключаються до результатів пошуку Microsoft для підтримки своїх сервісів.

Тепер Microsoft рекомендує розробникам використовувати "заземлення за допомогою пошуку Bing як частина агентів Azure AI" як заміну, що дозволяє чат-ботам взаємодіяти з веб-даними з Bing.

Wired повідомляє, що деякі великі клієнти API Bing збережуть доступ до сервісу після відключення 11 серпня. DuckDuckGo використовує Bing для підтримки своєї пошукової системи, і компанія підтвердила, що у неї все ще буде доступ. Однак іншим розробникам поменше не так пощастить, зазначає видання.

Дії Microsoft щодо закриття доступу до API пошуку Bing послідували за тим, як компанія в останні роки підвищувала ціни на доступ до даних, і всього за тиждень до великої конференції розробників Microsoft Build. Це також сталося всього через кілька днів після того, як Міністерство юстиції США звернулося до суду з проханням розділити імперію рекламних технологій Google.

Мін'юст США пропонує Google продати свій рекламний бізнес, посилаючись на незаконність монополії06.05.2025, 14:30 • 5794 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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