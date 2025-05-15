Microsoft отключает API поиска Bing и рекомендует перейти на ИИ

Microsoft отключает доступ к результатам поиска Bing для сторонних разработчиков, сообщает The Verge, пишет УНН.

Детали

Производитель программного обеспечения, как сообщается, "без особого шума" объявил об изменении ранее на этой неделе, отметив, что API поиска Bing будут выведены из эксплуатации 11 августа и что "любые существующие экземпляры API поиска Bing будут полностью выведены из эксплуатации, а продукт больше не будет доступен для использования или регистрации новых клиентов".

Это внезапное удаление API поиска Bing, как сообщается, повлияет на разработчиков сторонних приложений и конкурирующих поисковых систем, которые подключаются к результатам поиска Microsoft для поддержки своих сервисов.

Теперь Microsoft рекомендует разработчикам использовать "заземление с помощью поиска Bing как часть агентов Azure AI" в качестве замены, что позволяет чат-ботам взаимодействовать с веб-данными из Bing.

Wired сообщает, что некоторые крупные клиенты API Bing сохранят доступ к сервису после отключения 11 августа. DuckDuckGo использует Bing для поддержки своей поисковой системы, и компания подтвердила, что у нее все еще будет доступ. Однако другим разработчикам поменьше не так повезет, отмечает издание.

Действия Microsoft по закрытию доступа к API поиска Bing последовали за тем, как компания в последние годы повышала цены на доступ к данным, и всего за неделю до большой конференции разработчиков Microsoft Build. Это также произошло всего через несколько дней после того, как Министерство юстиции США обратилось в суд с просьбой разделить империю рекламных технологий Google.

Минюст США предлагает Google продать свой рекламный бизнес, ссылаясь на незаконность монополии