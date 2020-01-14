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Microsoft припинила технічну підтримку операційної системи Windows 7

Microsoft припинила технічну підтримку операційної системи Windows 7

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Технічна підтримка та оновлення операційної системи Windows 7, випущеної 22 жовтня 2009 року, припиняється з вівторка. Про це повідомила на своєму сайті американська компанія Microsoft, передає УНН.

“Після 10 років підтримка Windows 7 припиняється з 14 січня, — йдеться в повідомленні. — Ми усвідомлюємо, що перехід може бути пов’язаний зі складнощами і хочемо посприяти за допомогою рекомендацій з приводу того, що робити далі і відповісти на питання щодо припинення технічної підтримки”.

Комп’ютери, на яких встановлена ​​операційна система Windows 7, будуть продовжувати функціонувати, але Microsoft більше не буде надавати технічної підтримки і не буде випускати оновлення. Компанія рекомендувала користувачам Windows 7 створити копії файлів та фотографій за допомогою хмарного сервісу OneDrive і використовувати операційну систему Windows 10.

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Як зазначив інтернет-портал Computerworld з посиланням на дослідження веб-аналітиків з компанії Net Applications, кількість користувачів операційної системи Windows 7 знизилося в грудні на 0,2% в порівнянні з листопадом і на кінець року склало 26,6% від загальної кількіості персональних комп’ютерів.

Нагадаємо, Microsoft зупинила розповсюдження оновлення для Windows 10.

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