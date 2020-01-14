Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы Windows 7
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника. Об этом сообщила на своем сайте американская компания Microsoft, передает УНН.
“После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, — говорится в сообщении. — Мы понимаем, что переход может быть связан со сложностями и хотим помочь с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопрос о прекращении технической поддержки”.
Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет предоставлять поддержки и не будет выпускать обновления. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Друзья и коллеги соучредителя Microsoft выражают соболезнования в связи с его смертью
Как отметил интернет-портал Computerworld со ссылкой на исследование веб-аналитиков из компании Net Applications, количество пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего килькиости персональных компьютеров обслуживание компьютеров.
Напомним, Microsoft остановила распространение обновления для Windows 10.