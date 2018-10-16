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Друзі та колеги співзасновника Microsoft висловлюють співчуття у зв'язку з його смертю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Колишні колеги і друзі Пола Аллена, одного із засновників компанії Microsoft, висловлюють у вівторок в Twitter співчуття у зв’язку з його смертю, передає УНН з посиланням на ряд офіційних аккаунтів.

“Внесок Пола Аллена в нашу компанію, індустрію і команду незамінний, — наводить Microsoft заяву гендиректора корпорації Сатьі Наделли. — Як співзасновник Microsoft він, проявляючи наполегливість і спокій, створив чарівні продукти і установи, таким чином змінивши світ. Я багато чому навчилася у нього. Його зацікавленність, допитливість розуму і прихильність високим стандартам продовжать надихати мене і всіх нас в компанії”.

Білл Гейтс упевнений, що без Аллена існування персонального комп’ютера було б неможливим. “Я дуже засмучений смертю одного з моїх старих і найдорожчих друзів, Пола Аллена. І під час нашого навчання в школі Лейксайд (приватна школа в Сіетлі, де вчилися Гейтс і Аллен), і в процесі створення Microsoft, і в деяких наших спільних благодійних проектах Пол залишався справжнім партнером і дорогим другом. Персональних комп’ютерів без нього не існувало б”, — наводить слова Гейтса газета The Washington Post.

Statement from Microsoft CEO Satya Nadella on the passing of Paul Allen: pic.twitter.com/1iLDLenLKz

— Microsoft (@Microsoft) 15 жовтня 2018 р.

“Дуже сумно чути про смерть Пола Аллена. Його пристрасть до винахідництва і просуванню вперед надихнула багатьох. Він боровся до кінця”, — написав власник мережі Amazon Джефф Безос.

Very sad to hear of Paul Allen’s passing. His passion for invention and pushing forward inspired so many. He was relentless to the end. My heart goes out to Paul’s family and friends.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 15 жовтня 2018 р.

За словами Сундара Пічаї, гендиректора Google, “сьогодні ми втратили справжнього першовідкривача в області технологій”.

We lost a great technology pioneer today - thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 15 жовтня 2018 р.

Гендиректор корпорації Apple Тім Кук написав: “наша індустрія втратила справжнього першопрохідця, а наш світ назавжди втратив силу”.

Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft.

— Tim Cook (@tim_cook) 15 жовтня 2018 р.

Як підкреслив мільярдер Стів Балмер, який займав пост гендиректора Microsoft з 2000 по 2014 рік, “Пол був воістину чудовою, яскравою і надихаючою людиною і чудовим другом”. “Я буду сумувати за ним”, — підсумував Балмер.

Paul was a truly wonderful, bright and inspiring person—- and a great friend. I will miss him https://t.co/HYhtgZGo8C

— Steve Ballmer (@Steven_Ballmer) 15 жовтня 2018 р.

“Пол був творчим, дуже дорогою мені людиною, — написав колишній віце-президент (2009-2012 роки) підрозділу Windows в Microsoft Стівен Сінофскі. — Я глибоко засмучений його смертю”.

Microsoft co-founder Paul Allen dies https://t.co/7BbUOHcexU // Paul was an original and a dear person who did so much to shape lives with computing and his later work in science, community, and research. I am so deeply saddened by his passing. He will be missed. RIP Paul.

— Steven Sinofsky (@stevesi) 15 жовтня 2018 р.

Аллен помер в понеділок у віці 65 років після боротьби з раковим захворюванням. Він заснував Microsoft разом з Біллом Гейтсом в 1975 році. Після того, як у нього вперше діагностували лімфому, Аллен був змушений піти з компанії. Він зберіг контроль над великим пакетом акцій корпорації і продовжував займатися активною громадською діяльністю.

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