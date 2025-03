Друзья и коллеги соучредителя Microsoft выражают соболезнования в связи с его смертью

“Вклад Пола Аллена в нашу компанию, индустрию и команду незаменим, — приводит Microsoft заявление гендиректора корпорации Сатьи Наделлы. — Как соучредитель Microsoft он, проявляя настойчивость и спокойствие, создал волшебные продукты и учреждения, таким образом изменив мир. Я многому научилась у него. Его любознательность, пытливость ума и приверженность высоким стандартам продолжат вдохновлять меня и всех нас в компании”.

Билл Гейтс уверен, что без Аллена существование персонального компьютера было бы невозможным. “Я очень огорчен кончиной одного из моих старых и самых дорогих друзей, Пола Аллена. И во время нашей учебы в школе Лейксайд (частная школа в Сиэтле, где учились Гейтс и Аллен), и в процессе создания Microsoft, и в некоторых наших совместных благотворительных проектах Пол оставался настоящим партнером и дорогим другом. Персональных компьютеров без него не существовало бы”, — приводит слова Гейтса газета The Washington Post.

Statement from Microsoft CEO Satya Nadella on the passing of Paul Allen : pic.twitter.com/1iLDLenLKz

— Microsoft (@Microsoft) 15 октября 2018

“Очень грустно слышать о смерти Пола Аллена. Его страсть к изобретательству и продвижению вперед вдохновила многих. Он боролся до конца”, — написал владелец сети Amazon Джефф Безос.

Very sad to hear of Paul Allen’s passing. His passion for invention and pushing forward inspired so many. He was relentless to the end. My heart goes out to Paul’s family and friends.

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 15 октября 2018

По словам Сундара Пичаи, гендиректора Google, “сегодня мы потеряли настоящего первооткрывателя в области технологий”.

We lost a great technology pioneer today — thank you Paul Allen for your immense contributions to the world through your work and your philanthropy. Thoughts are with his family and the entire Microsoft community.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) 15 октября 2018

Гендиректор корпорации Apple Тим Кук написал: “наша индустрия потеряла настоящего первопроходца, а наш мир навсегда потерял силу”.

Our industry has lost a pioneer and our world has lost a force for good. We send our deepest condolences to Paul’s friends, the Allen family and everyone at Microsoft.

— Tim Cook (@tim_cook) 15 октября 2018

Как подчеркнул миллиардер Стив Балмер, занимавший пост гендиректора Microsoft с 2000 по 2014 год, “Пол был поистине замечательным, ярким и вдохновляющим человеком и отличным другом”. “Я буду скучать по нему”, — подытожил Балмер.

Paul was a truly wonderful, bright and inspiring person— and a great friend. I will miss him https://t.co/HYhtgZGo8C

— Steve Ballmer (@Steven_Ballmer) 15 октября 2018

“Пол был творческим, очень дорогим мне человеком, — написал бывший вице-президент (2009-2012 годы) подразделения Windows в Microsoft Стивен Синофски. — Я глубоко опечален его кончиной”.

Microsoft co-founder Paul Allen dies https://t.co/7BbUOHcexU // Paul was an original and a dear person who did so much to shape lives with computing and his later work in science , community, and research. I am so deeply saddened by his passing. He will be missed. RIP Paul.

— Steven Sinofsky (@stevesi) 15 октября 2018

Аллен умер в понедельник в возрасте 65 лет после борьбы с раковым заболеванием. Он основал Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. После того, как у него впервые диагностировали лимфому, Аллен был вынужден уйти из компании. Он сохранил контроль над большим пакетом акций корпорации и продолжал заниматься активной общественной деятельностью.