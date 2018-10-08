Microsoft зупинила розповсюдження оновлення для Windows 10

"Ми призупинили розповсюдження оновлення Windows 10 October 2018 (версія 1809) для всіх користувачів, оскільки ми вивчаємо окремі звіти про те, що користувачі не можуть знайти деякі файли після оновлення", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що повідомлять, коли відновлять оновлення Windows 10 October 2018 для клієнтів.

Як повідомляв УНН, у процесорах Intel виявили критичні вразливості.