Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів про проведення нарад з урядовцями, де обговорювалися програми відновлення території України та сфер українського життя після закінчення повномасштабної війни, передає УНН.
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"Провів сьогодні доволі змістовну нараду з урядовцями щодо програм відновлення нашої території та українського життя після бойових дій та війни загалом. Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них – у новому безпековому форматі. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу", - зазначив Президент України.
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Також Володимир Зеленський додав, що впродовж травня опрацьовуються "конкретні пункти цих державних програм".
"Протягом травня доопрацюємо конкретні пункти цих державних програм, і вже в червні вийдемо на практичну роботу з партнерами щодо наших планів. Того, що стосується як відбудови тут і зараз – критичних систем, так і стратегічної трансформації нашої країни", - сказав він.
Також Зеленський запевнив, що даний проєкт відбудови дасть поштовх для "розвитку як мінімум усьому нашому регіону – услід за Україною, та всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, розробляється фундаментально нова концепція безпеки для України.