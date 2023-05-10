Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них - в новом формате безопасности – Зеленский

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"Провел сегодня довольно содержательное совещание с чиновниками по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом. Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них – в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент… Все то, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала", - отметил Президент Украины.

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Также Владимир Зеленский добавил, что в течение мая прорабатываются "конкретные пункты этих государственных программ".

"В течение мая доработаем конкретные пункты этих государственных программ, и уже в июне выйдем на практическую работу с партнерами по нашим планам. Того, что касается как восстановления здесь и сейчас – критических систем, так и стратегической трансформации нашей страны", - сказал он.

Также Зеленский заверил, что данный проект восстановления даст толчок для "развития как минимум всему нашему региону – вслед за Украиной, и всем нашим партнерам, кто будет сотрудничать с Украиной".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, разрабатывается фундаментально новая концепция безопасности для Украины.