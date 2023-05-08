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Зеленський: розробляється фундаментально нова концепція безпеки для України

Зеленський: розробляється фундаментально нова концепція безпеки для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, розробляється фундаментально нова концепція безпеки для України. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ще одна нарада – безпекова, яку провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни. На законодавчому рівні, на рівні урядових рішень, у конкретних практичних питаннях.

Від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу", - розповів Зеленський.

Він пообіцяв, що все це буде представлено та реалізовано.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача. Зокрема, доповіли начальник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

На основі їх доповідей будуть робити кроки, які зміцнять український захист. Також були доповіді щодо підготовки нових підрозділів.

Українські Національні Новини

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