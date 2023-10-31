Ми готові, але сценарії можуть бути різні - Кіпер про підготовку Одещини до зими

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що регіон готовий до зими, при чому не на папері, а реально. Щодня відповідні служби працюють над перевіркою усіх механізмів забезпечення жителів області теплом, світлом, водою. Але сценарії можуть бути різними. Про це Кіпер заявив в ефірі «Перший міський. Одеса», передає УНН.