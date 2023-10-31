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Ми готові, але сценарії можуть бути різні - Кіпер про підготовку Одещини до зими

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що регіон готовий до зими, при чому не на папері, а реально. Щодня відповідні служби працюють над перевіркою усіх механізмів забезпечення жителів області теплом, світлом, водою. Але сценарії можуть бути різними. Про це Кіпер заявив в ефірі «Перший міський. Одеса», передає УНН.

Ми готові, але сценарії можуть бути різні - Кіпер про підготовку Одещини до зими

Деталі

Так, на сьогодні лікарні області готові до зими на 99%, уточнив Кіпер.

«Трішки менше готові садочки - десь на 80%, школи – на 75%. Ми постійно працюємо над тим, щоб максимально забезпечити безперебійну роботу всіх обʼєків на Одещині», - сказав він.

Влада області готується до настання холодів, спираючись на досвід минулої зими, продовжив Кіпер.

«І світло, і вода – беремо всі фактори до уваги. Ми не надіємося, що по чомусь будуть стріляти, а по чомусь – ні. Враховуючи вчорашній день і підступність ворога», - додав він.

Також розроблено план підведення та доставлення як технічної, так і питної води жителям області, розповів Кіпер.

Крім того, влада Одещини працює над збільшенням кількості Пунктів незламності.

«Ми відпрацьовуємо Пункти незламності, їх наразі більше 700. Близько 100 ще в процесі, в до холодів ми плануємо вийти на цифру 800+.

Докладаємо максимум зусиль, аби населення не хвилювалося і мало доступ до них. Будуть електронні карти з відмітками таких пунктів, і жителі регіону матимуть до них доступ», - розповів він.

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