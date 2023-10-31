Мы готовы, но сценарии могут быть разные - Кипер о подготовке Одесской области к зиме
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что регион готов к зиме, причем не на бумаге, а реально. Ежедневно соответствующие службы работают над проверкой всех механизмов обеспечения жителей области теплом, светом, водой. Но сценарии могут быть разными. Об этом Кипер заявил в эфире «Первый городской. Одесса», передает УНН.
Детали
Так, на сегодня больницы области готовы к зиме на 99%, уточнил Кипер.
«Немного меньше готовы садики - где-то на 80%, школы – на 75%. Мы постоянно работаем над тем, чтобы максимально обеспечить бесперебойную работу всех объединений в Одесской области», - сказал он.
Власти области готовятся к наступлению холодов, опираясь на опыт прошлой зимы, продолжил Кипер.
«И свет, и вода – принимаем все факторы во внимание. Мы не надеемся, что по чему-то будут стрелять, а по чему-то – нет. Учитывая вчерашний день и коварство врага», - добавил он.
Также разработан план подвода и доставки как технической, так и питьевой воды жителям области, рассказал Кипер.
Кроме того, власти Одесской области работают над увеличением количества пунктов несокрушимости.
«Мы отрабатываем пункты несокрушимости, их сейчас более 700. Около 100 еще в процессе, в к холодам мы планируем выйти на цифру 800+.
Прилагаем максимум усилий, чтобы население не волновалось и имело доступ к ним. Будут электронные карты с отметками таких пунктов, и жители региона будут иметь к ним доступ», - рассказал он.
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