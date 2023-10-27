Ремонти равликів та благоустрій парків не на часі: влада Одещини тримає на контролі сумнівні тендери
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Одеська ОВА разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю провела чергове засідання робочої групи «Прозорість та підзвітність». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Так, робоча група проаналізувала низку тендерів, інформує Кіпер.
«Вкотре наголошуємо: раціональне використання бюджетних коштів - запорука нашої Перемоги. Зокрема, ремонти равликів та благоустрій парків зараз точно не на часі. Перед усім - допомога ЗСУ!», - підкреслив він.
Кіпер додав, що по всім проведеним непріоритетним тендерам робоча група спрямовує листи до Державної аудиторської служби України для подальшого аналізу.
Крім того, у ході засідання з представниками територіальних громад обговорили заплановані тендери.
«По деяким із них вирішено звернутись до місцевих рад з питанням доцільності їх проведення.
Зауважимо, що правоохоронці отримали всі необхідні матеріали», - уточнив Кіпер.
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