Ремонты улиток и благоустройство парков не ко времени: власти Одесской области держат на контроле сомнительные тендеры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Одесская ОВА вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью провела очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Так, рабочая группа проанализировала ряд тендеров, информирует Кипер.
«Еще раз подчеркиваем: рациональное использование бюджетных средств - залог нашей Победы. В частности, ремонты улиток и благоустройство парков сейчас точно не ко времени. Прежде всего - помощь ВСУ!», - подчеркнул он.
Кипер добавил, что по всем проведенным неприоритетным тендерам рабочая группа направляет письма в Государственную аудиторскую службу Украины для дальнейшего анализа.
Кроме того, в ходе заседания с представителями территориальных общин обсудили запланированные тендеры.
«По некоторым из них решено обратиться в местные советы с вопросом целесообразности их проведения.
Заметим, что правоохранители получили все необходимые материалы», - уточнил Кипер.
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