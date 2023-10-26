Відень передав п‘ять реанімобілів для Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Днями, 23 жовтня, мер Відня Міхаель Людвіг передав п‘ять реанімобілів для Одеської області. Сьогодні реанімобілі приїхали до Одеси. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Вже багато років місто Відень підтримує Україну медичною гуманітарною допомогою. Відтоді, як росія почала свою повномасштабну загарбницьку війну проти України, ця допомога тільки збільшилась та урізноманітнилась.
23 жовтня 2023 року мер Відня Міхаель Людвіг передав п‘ять реанімобілів для Одеси. Сьогодні вони вже приїхали до міста», - написав він.
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Кіпер додав, що автомобілі служитимуть для забезпечення діяльності КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради».
«Наразі вони перебувають на етапі реєстрації. Після введення в експлуатацію вийдуть на лінії», - поінформував очільник ОВА.
Швидкі обладнано всім необхідним для підтримки життя під час транспортування до лікарні, повідомив Кіпер.
«Наявність таких автомобілів швидкої допомоги відіграють одну з найважливіших ролей в порятунку людських життів.
Дякуємо нашим австрійським партнерам за допомогу», - резюмував він.