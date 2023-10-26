Вена передала пять реанимобилей для Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На днях, 23 октября, мэр Вены Михаэль Людвиг передал пять реанимобилей для Одесской области. Сегодня реанимобили приехали в Одессу. Об этом в своем tg-канали сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Уже много лет город Вена поддерживает Украину медицинской гуманитарной помощью. С тех пор, как россия начала свою полномасштабную захватническую войну против Украины, эта помощь только увеличилась и разнообразилась.
23 октября 2023 года мэр Вены Михаэль Людвиг передал пять реанимобилей для Одессы. Сегодня они уже приехали в город», - написал он.
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Кипер добавил, что автомобили будут служить для обеспечения деятельности КНП «Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Одесского областного совета».
«В настоящее время они находятся на этапе регистрации. После ввода в эксплуатацию выйдут на линии», - проинформировал глава ОВА.
Скорые оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки в больницу, сообщил Кипер.
«Наличие таких автомобилей скорой помощи играют одну из важнейших ролей в спасении человеческих жизней.
Благодарим наших австрийских партнеров за помощь», - резюмировал он.