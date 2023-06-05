Межигір'я пропонують на рівні закону перетворити на парк-пам'ятку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів виступив з ініціативою створення на державних землях у Київській області парку-пам'ятки "Межигір'я". Відповідний законопроект подано на розгляд Верховної Ради, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" (реєстр. № 9354)", - написав Мельничук у Telegram.
Законопроектом передбачено:
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- створення на території Вишгородського району Київської області парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» загальною площею 138,5937 гектара за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування;
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- утворення спеціальної адміністрації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір’я» у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
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В уряді говорили про ідею перетворити колишню резиденцію експрезидента-втікача віктора януковича "Межигір'я" на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення ще у липні минулого року.