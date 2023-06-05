Межигорье предлагают на уровне закона превратить в парк-памятник

Детали

"Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" (рег. № 9354)", - написал Мельничук в Telegram.

Законопроектом предусмотрено:



создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» общей площадью 138,5937 гектара за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование;



образование специальной администрации парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.



Ранее

В правительстве говорили об идее превратить бывшую резиденцию беглого экс-президента виктора януковича "Межигорье" в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения еще в июле прошлого года.