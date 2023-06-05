Межигорье предлагают на уровне закона превратить в парк-памятник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Кабинет министров выступил с инициативой создания на государственных землях в Киевской области парка-памятника "Межигорье". Соответствующий законопроект подан на рассмотрение Верховной Рады, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
"Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О создании парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" (рег. № 9354)", - написал Мельничук в Telegram.
Законопроектом предусмотрено:
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- создание на территории Вышгородского района Киевской области парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» общей площадью 138,5937 гектара за счет земель государственной собственности, предоставляемых ему в постоянное пользование;
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- образование специальной администрации парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Межигорье» в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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В правительстве говорили об идее превратить бывшую резиденцию беглого экс-президента виктора януковича "Межигорье" в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения еще в июле прошлого года.