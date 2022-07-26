"Межигір'я" стане парком із новим статусом: у Кабміні розповіли деталі

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"Це буде називатися парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я". З кінця 2021 року ми активно працювали над вирішенням комплексу проблем, оскільки є і рішення судів по частині об'єктів цього комплексу, є документи, які були віднайдені у кримінальних справах, коли вони передавалися при утворенні Спеціальної антикорупційної прокуратури. (...) Від травня за дорученням прем'єр-міністра ми сформували робочу групу, й одним з її напрацювань є те, що уряд спочатку надав дозвіл на створення такої пам’ятки, потім підготував проєкт указу президента, зараз він опрацьовується з усіма службами в Офісі президента, і ми вже чекаємо на ухвалення фінального рішення", – повідомив Немчінов.

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Керуватиме парком Міністерство екології. У майбутньому, можливо, створять агентство, яка керуватиме природоохоронним фондом, зокрема і майбутнім заповідником на базі урядової резиденції.

Також Немчінов додав, що новий статус "Межигір'я" дасть змогу функціонувати резиденції, і усі громадяни зможуть отримати до неї доступ.

Довідка

"Межгір'я" у 2002–2014 роках було приватною резиденцією четвертого президента віктора януковича. Після його втечі з України у 2014 році, "Межигір’я" відкрили для загального відвідування. Верховна Рада України ухвалила постанову про повернення "Межигір’я" у державну власність.

Наприкінці грудня минулого року досудове розслідування за підозрою колишнього президента України віктора януковича та його сина у незаконному заволодінні резиденцією "Межигір’я" завершено.