"Межигорье" станет парком с новым статусом: в Кабмине рассказали детали

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"Это будет называться парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье". С конца 2021 года мы активно работали над решением комплекса проблем, поскольку есть и решения судов по части объектов этого комплекса, есть документы, которые были найдены по уголовным делам, когда они передавались при образовании Специальной антикоррупционной прокуратуры. (...) С мая по поручению премьер-министра мы сформировали рабочую группу, и одной из ее наработок является то, что правительство изначально предоставило разрешение на создание такой достопримечательности, затем подготовило проект указа президента, сейчас он прорабатывается со всеми службами в Офисе президента, и мы уже ждем принятия финального решения", – сообщил Немчинов.

Детали

Управлять парком будет Министерство экологии. В будущем, возможно, будет создано агентство, которое будет управлять природоохранным фондом, в том числе и будущим заповедником на базе правительственной резиденции.

Также Немчинов добавил, что новый статус "Межигорье" позволит функционировать резиденции, и все граждане смогут получить к ней доступ.

Справка

"Межгорье" в 2002-2014 годах было частной резиденцией четвертого президента виктора януковича. После его бегства из Украины в 2014 году "Межигорье" открыли для общего посещения. Верховная Рада Украины приняла постановление о возвращении "Межигорья" в государственную собственность.

В конце декабря прошлого года досудебное расследование по подозрению бывшего президента Украины виктора януковича и его сына в незаконном завладении резиденцией "Межигорья" завершено.