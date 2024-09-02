Метро "Святошин" у Києві працює після ракетної атаки рф у звичайному режимі - КМДА
Київ • УНН
Станція метро "Святошин" у Києві відновила роботу після ракетної атаки рф. Пошкоджено скляне накриття, обмежено вихід, але пасажирські перевезення забезпечені. Вночі в метро укривалися понад 5300 людей.
Станція метро "Святошин" у Києві працює у звичайному режимі після ракетної атаки російських військ, пошкоджено скляне накриття, обмежено вихід, але пасажирські перевезення забезпечені, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Станція метро "Святошин" працює у звичайному режимі, пасажирські перевезення забезпечені. Тимчасово обмежено вихід з підземного переходу (до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3). У результаті ракетної атаки пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами", - повідомили у КМДА у соцмережах.
Загалом у ніч на 2 вересня на станціях метрополітену, як повідомляється, укривалися понад 5300 людей, з них 686 - діти.
Нічна атака рф на Київ: падіння уламків фіксували у 8 районах, є пошкодження станції метро на Святошині, один госпіталізований02.09.24, 10:21 • 22671 перегляд