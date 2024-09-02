Метро "Святошин" в Киеве работает после ракетной атаки рф в обычном режиме - КГГА

Станция метро «Святошин» в Киеве работает в обычном режиме после ракетной атаки российских войск, повреждено стеклянное накрытие, ограничен выход, но пассажирские перевозки обеспечены, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Станция метро «Святошин» работает в обычном режиме, пассажирские перевозки обеспечены. Временно ограничен выход из подземного перехода (до Берестейского проспекта и железнодорожной платформы №3). В результате ракетной атаки повреждено стеклянное накрытие тамбура лифта, а также витражное стекло над лестницей», - сообщили в КГГА в соцсетях.

Всего в ночь на 2 сентября на станциях метрополитена, как сообщается, укрывались более 5300 человек, из них 686 - дети.

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