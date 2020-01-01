Мессі очолив світовий рейтинг кращих бомбардирів десятиріччя

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Багаторічний лідер атак каталонської "Барселони" Ліонель Мессі виявився лідером за кількістю голів у світі за останні десять років, передає УНН з посиланням на Transfermarkt.

Нападник з Аргентини за десять років відзначився одразу 522 голи, що на 45 більше, ніж його одвічний конкурент з "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

У послужному списку Роберта Левандовскі з "Баварії" 324 м'ячі, що дозволяє йому обіймати 3-й щабель. Далі розмістився Едінсон Кавані (309), Луїс Суарес (303), Серхіо Агуеро (280), Златан Ібрагімович (251), Аубамеянг (241), а також Ігуаїн (240) і Бензема (232).

Примітно, що зі списку топ-10 тільки Мессі і Бензема виступають впродовж останнього 10-річчя за один клуб і не змінювали його.

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