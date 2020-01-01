Месси возглавил мировой рейтинг лучших бомбардиров десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Многолетний лидер атак каталонской "Барселоны" Лионель Месси оказался лидером по количеству голов в мире за последние десять лет, передает УНН со ссылкой на Transfermarkt.
Нападающий из Аргентины за десять лет отличился сразу 522 гола, что на 45 больше, чем его извечный конкурент из "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В послужном списке Роберта Левандовски из "Баварии" 324 мяча, что позволяет ему занимать 3-й уровень. Далее разместился Эдинсон Кавани (309), Луис Суарес (303), Серхио Агуэро (280), Златан Ибрагимович (251), Аубамеянг (241), а также Игуаин (240) и Бензема (232).
Примечательно, что из списка топ-10 только Месси и Бензема выступают последние 10 лет за один клуб и не меняли его.