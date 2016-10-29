Мешканці Маріуполя повідомили про початок чергового артобстрілу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Маріуполі чути звуки артобстрілу, який щойно розпочався. Трясуться вікна і спрацьовують сигналізації машин. Про це кореспонденту УНН повідомили жителі Лівобережного району Маріуполя.
Сьогодні близько 14:30 жителі Маріуполя Лівобережного району, протягом півгодини чули звуки обстрілів артилерієї. Звук був настільки гучний, що спрацьовувала сигналізація у багатьох автомобілів, а вікна тряслися від вібрації.
Прес-секретар оперативно-тактичної групи Сектора “Маріуполь” О.Кіндсфатер поки не може прокоментувати ситуацію.
“Я зараз перебуваю на виїзді в іншій точці. Тут ми нічого не чуємо. Якщо жителі міста чують так голосно звуки, значить працює важке озброєння. Бойовики вкотре порушують Мінські угоди”, — зазначив він.
Нагадаємо, незаконні збройні формування протягом минулої доби здійснили на донецькому напрямку 10 обстрілів українських позицій, зокрема, по авдіївській промзоні вели вогонь протягом чотирьох годин.