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15 марта, 19:03 • 116189 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169710 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139859 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132164 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113816 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106041 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101864 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136408 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Жители Мариуполя сообщили о начале очередного артобстрела

Жители Мариуполя сообщили о начале очередного артобстрела

Киев • УНН

 • 18555 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Мариуполе слышны звуки артобстрела, который только что начался. Трясутся окна и срабатывают сигнализации машин. Об этом корреспонденту УНН сообщили жители Левобережного района Мариуполя.

Сегодня около 14:30 жители Мариуполя Левобережного района, в течение получаса слышали звуки обстрелов. Звук был настолько громкий, что срабатывала сигнализация у многих автомобилей, а окна тряслись от вибрации.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группы Сектора "Мариуполь" А.Киндсфатер пока не может прокомментировать ситуацию.

"Я сейчас нахожусь на выезде в другой точке. Здесь мы ничего не слышим. Если жители города слышат так громко звуки, значит работает тяжелое вооружение. Боевики опять нарушают Минские соглашения", - отметил он.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в течение прошлых суток совершили на донецком направлении 10 обстрелов украинских позиций, в частности, по авдеевской промзоне вели огонь в течение четырех часов.

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