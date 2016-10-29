Жители Мариуполя сообщили о начале очередного артобстрела
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Мариуполе слышны звуки артобстрела, который только что начался. Трясутся окна и срабатывают сигнализации машин. Об этом корреспонденту УНН сообщили жители Левобережного района Мариуполя.
Сегодня около 14:30 жители Мариуполя Левобережного района, в течение получаса слышали звуки обстрелов. Звук был настолько громкий, что срабатывала сигнализация у многих автомобилей, а окна тряслись от вибрации.
Пресс-секретарь оперативно-тактической группы Сектора "Мариуполь" А.Киндсфатер пока не может прокомментировать ситуацию.
"Я сейчас нахожусь на выезде в другой точке. Здесь мы ничего не слышим. Если жители города слышат так громко звуки, значит работает тяжелое вооружение. Боевики опять нарушают Минские соглашения", - отметил он.
Напомним, незаконные вооруженные формирования в течение прошлых суток совершили на донецком направлении 10 обстрелов украинских позиций, в частности, по авдеевской промзоне вели огонь в течение четырех часов.