Мертвий лев на смітнику Рівненщини: поліція завершила перевірку і оприлюднила результати
Київ • УНН
Поліція Рівненщини підтвердила законність утилізації тіла левиці та інших тварин на Костопільському заводі. Африканська левиця 2006 року народження померла від онкологічного захворювання.
Поліція Рівненщини завершила перевірку обставин виявлення трупів левиці та інших тварин на території Костопільського заводу. За результатами перевірки, встановлено, що всі тіла були доставлені з дотриманням законних процедур та необхідних документів, передає УНН з посиланням поліцію.
Поліція завершила перевірку за фактом виявлення тіла лева на території Костопільського заводу. Згідно з актом ветеринарного засвідчення, африканський лев, 2006 р.н., помер через новоутворення в черевній порожнині.
Також встановлено, що всі тіла тварин, розміщені на спецплатформі Костопільського заводу з утилізації відходів тваринного походження, були доставлені з відповідними документами, які підтверджують причину смерті.
Нагадаємо
В неділю, на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева та інших тварин, яких видно на фото.
Було встановлено, що лев помер від онкологічної хвороби.
Вже згодом, Рівненський зоопарк підтвердив, що левиця, знайдена на заводі з утилізації відходів, померла минулого тижня, а зоопарк мав договір з Костопільським санітарним заводом на утилізацію тварин.