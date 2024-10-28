Мертвый лев на свалке Ривненской области: полиция завершила проверку и обнародовала результаты
Киев • УНН
Полиция Ровенской области подтвердила законность утилизации тела львицы и других животных на Костопольском заводе. Африканская львица 2006 года рождения умерла от онкологического заболевания.
Полиция Ровенской области завершила проверку обстоятельств обнаружения трупов львицы и других животных на территории Костопольского завода. По результатам проверки, установлено, что все тела были доставлены с соблюдением законных процедур и необходимых документов, передает УНН со ссылкой полицию.
Полиция завершила проверку по факту обнаружения тела льва на территории Костопольского завода. Согласно акту ветеринарного освидетельствования, африканский лев, 2006 г.р., умер из-за новообразования в брюшной полости.
Также установлено, что все тела животных, размещенные на спецплатформе Костопольского завода по утилизации отходов животного происхождения, были доставлены с соответствующими документами, подтверждающими причину смерти.
Напомним
В воскресенье, на территории Костопольского завода по утилизации отходов нашли тело мертвого льва и других животных, которых видно на фото.
Было установлено, что лев умер от онкологической болезни.
Уже позже, Ровенский зоопарк подтвердил, что львица, найденная на заводе по утилизации отходов, умерла на прошлой неделе, а зоопарк имел договор с Костопольским санитарным заводом на утилизацию животных.