Мер Пекіна пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників схвалив відставку мера Пекіна Ван Аньшунь, передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.
Повідомляється, що законодавчий орган країни ухвалив рішення задовольнити прохання Ван Аньшунь піти з поста мера в зв'язку з його переведенням на іншу роботу.
Віце-мером і тимчасово виконуючим обов'язки мера Пекіна був призначений Цай Ци, який є наближеним голови КНР Сі Цзіньпіна.
Ван Аньшунь народився в 1957 році в провінції Хенань, займав різні посади в міністерстві земельних і природних ресурсів в провінції Ганьсу, а також в Шанхаї та Пекіні. Ван Аньшунь був призначений мером Пекіна в січні 2013 року.