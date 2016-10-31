Мэр Пекина ушел в отставку

Сообщается, что законодательный орган страны принял решение удовлетворить просьбу Ван Аньшунь уйти с поста мэра в связи с его переводом на другую работу.

Вице-мэром и временно исполняющим обязанности мэра Пекина был назначен Цай Ци, который является приближенным главы КНР Си Цзиньпина.

Ван Аньшунь родился в 1957 году в провинции Хэнань, занимал различные должности в министерстве земельных и природных ресурсов в провинции Ганьсу, а также в Шанхае и Пекине. Ван Аньшунь был назначен мэром Пекина в январе 2013 года.