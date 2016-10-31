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15 марта, 19:03 • 114505 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164661 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136811 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129382 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112329 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105190 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мэр Пекина ушел в отставку

Мэр Пекина ушел в отставку

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил отставку мэра Пекина Ван Аньшунь, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

Сообщается, что законодательный орган страны принял решение удовлетворить просьбу Ван Аньшунь уйти с поста мэра в связи с его переводом на другую работу.

Вице-мэром и временно исполняющим обязанности мэра Пекина был назначен Цай Ци, который является приближенным главы КНР Си Цзиньпина.

Ван Аньшунь родился в 1957 году в провинции Хэнань, занимал различные должности в министерстве земельных и природных ресурсов в провинции Ганьсу, а также в Шанхае и Пекине. Ван Аньшунь был назначен мэром Пекина в январе 2013 года.

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