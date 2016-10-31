Мэр Пекина ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил отставку мэра Пекина Ван Аньшунь, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Сообщается, что законодательный орган страны принял решение удовлетворить просьбу Ван Аньшунь уйти с поста мэра в связи с его переводом на другую работу.
Вице-мэром и временно исполняющим обязанности мэра Пекина был назначен Цай Ци, который является приближенным главы КНР Си Цзиньпина.
Ван Аньшунь родился в 1957 году в провинции Хэнань, занимал различные должности в министерстве земельных и природных ресурсов в провинции Ганьсу, а также в Шанхае и Пекине. Ван Аньшунь был назначен мэром Пекина в январе 2013 года.