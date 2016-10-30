Мер Кропивницького задекларував м'ясокомбінат, 15 земельних ділянок і понад 1 млн грн зарплати
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мер Кропивницького Андрій Райкович задекларував володіння на товариство з додатковою відповідальністю “М’ясокомбінат “Ятрань”, отримання 14 млн 612 тис. 281 грн роялті, 15 земельних ділянок і понад 1 млн грн зарплати. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає кореспондент УНН.
Згідно з інформацією в декларації, А.Райкович є бенефіціарним власником компаній “Ятрань”, “МІА-Люкс”, “Аркадор” і громадської організації “Єлисаветградське товариство”.
Крім того, він задекларував 10% в загальному капіталі ТОВ “АР Ессет”, право на 31 свідоцтво на знак для товарів і послуг та 2 патенти на промисловий зразок.
А.Райкович має 3,85 млн грн, 12 тис. євро і 18 тис. дол. готівкою.
Заробітна плата, отримана А.Райковичем на м’ясокомбінаті в 2015 році, становить 1 млн 32 тис. 253 грн, заробітна плата, отримана за основним місцем роботи — 4 тис. 484 грн, дивіденди від “АР Ессет” — 1 млн 380 тис. грн, дивіденди від “МІА-Люкс” — 780 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 1 млн 275 тис. 945 грн, пансіон почесного громадянина Кропивницького — 8,4 тис. грн.
Роялті Райковичу виплатило ТОВ “МІА-Люкс”.
На рахунках в “Укрексімбанку”, “ОТП-банку”, Commerzbank і Uni Credit Bank Austria він зберігає 122 тис. 795 грн і 109 тис. 172 євро.
А.Райкович володіє 15 земельними ділянками: 1,6 тис. кв. м, 2,5 тис. кв. м, 75 кв. м, 2,5 тис. кв. м, 2,5 тис. кв. м, 950 кв. м, 950 кв. м, 800 кв. м, 1 тис. кв. м, 1 тис. кв. м, 1 тис. кв. м, 1 тис. кв. м, 1 тис. кв. м, 1 тис. кв. м, 1 тис. кв. м.
Крім того, йому належать житловий будинок площею 817,7 кв. м і садовий будинок площею 67,2 кв. м.