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Мэр Кропивницкого задекларировал мясокомбинат, 15 земельных участков и более 1 млн грн зарплаты

Мэр Кропивницкого задекларировал мясокомбинат, 15 земельных участков и более 1 млн грн зарплаты

Киев • УНН

 • 11344 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович задекларировал владение обществом с дополнительной ответственностью "Мясокомбинат "Ятрань", получение 14 млн 612 тыс. 281 грн роялти, 15 земельных участков и более 1 млн грн зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает корреспондент УНН.

Согласно информации в декларации, А.Райкович является бенефициарным владельцем компаний "Ятрань", "МИА-Люкс", "Аркадор" и общественной организации "Елисаветградское общество".

Кроме того, он задекларировал 10% в общем капитале ООО "АР Эссет", право на 31 свидетельство на знак для товаров и услуг и 2 патента на промышленный образец.

А.Райкович имеет 3,85 млн грн, 12 тыс. евро и 18 тыс. долл. наличными.

Заработная плата, полученная А.Райковичем на мясокомбинате в 2015 году, составляет 1 млн 32 тыс. 253 грн, заработная плата, полученная по основному месту работы - 4 тыс. 484 грн, дивиденды от "АР Эссет" - 1 млн 380 тыс. грн, дивиденды от "МИА-Люкс" - 780 тыс. грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - 1 млн 275 тыс. 945 грн, пансион почетного гражданина Кропивницкого - 8,4 тыс. грн.

Роялти А.Райковичу выплатило ООО "МИА-Люкс".

На счетах в "Укрэксимбанке", "ОТП-банке", Commerzbank и Uni Credit Bank Austria он хранит 122 тыс. 795 грн и 109 тыс. 172 евро.

А.Райкович владеет 15 земельными участками: 1,6 тыс. кв. м, 2,5 тыс. кв. м, 75 кв. м, 2,5 тыс. кв. м, 2,5 тыс. кв. м, 950 кв. м, 950 кв. м, 800 кв. м, 1 тыс. кв. м, 1 тыс. кв. м, 1 тыс. кв. м, 1 тыс. кв. м, 1 тыс. кв. м, 1 тыс. кв. м, 1 тыс. кв. м.

Кроме того, ему принадлежат жилой дом площадью 817,7 кв. м и садовый дом площадью 67,2 кв. м.

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