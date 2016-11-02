Мер Києва В.Кличко зустрівся з бельгійськими парламентарями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Мер Києва В.Кличко зустрівся з бельгійськими парламентарями. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з делегацією Федерального парламенту Бельгії на чолі з Жоржем Даллеманом і главою міжпарламентської групи дружби “Бельгія-Україна”. У зустрічі також взяли участь посол Бельгії в Україні Люк Якобс та народні депутати від “УДАРу” Оксана Юринець і Дмитро Білоцерковець.
“У нас є унікальний шанс популяризувати Київ як туристичний центр. Наступної весни ми прийматимемо пісенний конкурс Євробачення, і наше завдання — добре підготуватися, аби гості міста змогли оцінити його атмосферу та красу”, — наголосив Віталій Кличко.
Жорж Даллеман наголосив, що Київ і Брюссель є містами-побратимами, тому важливо активізувати співпрацю в економічній та культурній сферах.
“Ваші успіхи важливі не тільки для України, а й для усієї Європи. Київ та Брюссель є містами-побратимами, тому ми хотіли б мати більш глибокі економічні та культурні зв’язки. Було б добре обмінюватися досвідом щодо розвитку наших міст”, — зазначив він.