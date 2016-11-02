Мэр Киева В.Кличко встретился с бельгийскими парламентариями

Киевский городской голова Виталий Кличко встретился с делегацией Федерального парламента Бельгии во главе с Жоржем Даллеманом и главой межпарламентской группы дружбы "Бельгия-Украина". Во встрече также приняли участие посол Бельгии в Украине Люк Якобс и народные депутаты от "УДАРа" Оксана Юринец и Дмитрий Билоцерковец.

"У нас есть уникальный шанс популяризировать Киев как туристический центр. Следующей весной мы будем принимать песенный конкурс Евровидение, и наша задача - хорошо подготовиться, чтобы гости города смогли оценить его атмосферу и красоту", - отметил Виталий Кличко.

Жорж Даллеман подчеркнул, что Киев и Брюссель являются городами-побратимами, поэтому важно активизировать сотрудничество в экономической и культурной сферах.

"Ваши успехи важны не только для Украины, но и для всей Европы. Киев и Брюссель являются городами-побратимами, поэтому мы хотели бы иметь более глубокие экономические и культурные связи. Было бы хорошо обмениваться опытом по развитию наших городов", - отметил он.