Мер Києва В.Кличко задекларував сім велосипедів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мер столиці України Віталій Кличко задекларував сім велосипедів та 2,6 млн гривень доходу за 2015 рік. Про це йдеться в його декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Згідно з інформацією, київський міський голова володіє лише квартирою в Києві площею 251,8 кв.м. А його дружина Наталія Єгорова має у власності земельну ділянку та будинок у Лютежі на Київщині.
В.Кличко має у власності мармуровий французький годинник ІІ половини ХІХ ст., 7 годинників марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а також білий рояль Yamaha та ювелірні вироби дружини.
В.Кличко, згідно з декларацією, не має жодної машини, натомість у нього є сім велосипедів та мотоцикл Fine Custom. При цьому його дружина володіє двома автомобілями – Toyota та Land Rover.
Разом зі своїм братом Володимиром мер Києва володіє торговою маркою "КличкО".
У доходній частині мер вказав проценти від банку у сумі 759 грн, два подарунки від НОК на суму 513 грн та 609 грн та інші доходи на суму 2,6 млн грн.
Також В.Кличко в 2015 році позичив третім особам 8 млн євро та 741 тис. дол. На банківських рахунках В.Кличко тримає 1000 євро, 5,5 тис. грн та 18 тис. дол. Готівкою мер тримає лише валюту – 195 тис. дол. та 42 тис. євро.
Також В.Кличко задекларував 20 та 10 млн грн на внесок до виборчого фонду.