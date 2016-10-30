Мэр Киева В.Кличко задекларировал семь велосипедов

Согласно информации, киевский городской голова владеет лишь квартирой в Киеве площадью 251,8 кв.м. А его жена Наталья Егорова имеет в собственности земельный участок и дом в Лютеже Киевской области.

В.Кличко имеет в собственности мраморные французские часы второй половины XIX в., 7 часов марок IWC, Frank Muller, Mont Blanc, а также белый рояль Yamaha и ювелирные изделия жены.

В.Кличко, согласно декларации, не имеет ни одной машины, зато у него есть семь велосипедов и мотоцикл Fine Custom. При этом его жена владеет двумя автомобилями - Toyota и Land Rover.

Вместе со своим братом Владимиром мэр Киева владеет торговой маркой "Кличко".

В доходной части мэр указал проценты от банка в сумме 759 грн, два подарка от НОК на сумму 513 грн и 609 грн и другие доходы на сумму 2,6 млн грн.

Также В.Кличко в 2015 году занял третьим лицам 8 млн евро и 741 тыс. долл. На банковских счетах В.Кличко держит 1 000 евро, 5,5 тыс. грн и 18 тыс. долл. Наличными мэр держит только валюту - 195 тыс. долл. и 42 тыс. евро.

Также Кличко задекларировал 20 и 10 млн грн на взнос в избирательный фонд.