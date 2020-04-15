Меморандум "про порозуміння" у справі збитого літака МАУ: у МЗС надали роз'яснення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Повідомлення ЗМІ щодо меморандуму про порозуміння у справі збитого літака МАУ, який Іран начебто пропонує підписати Україні, не є офіційною інформацією. Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання „чорних скриньок“. Ключове для нас: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, притягнення до відповідальності згідно норм міжнародного права”, — написав Кулеба.
Водночас інформацію про згаданий документ він не спростував.
Зазначимо, напередодні низка ЗМІ, зокрема “Радіо Свобода”, повідомили про те, що Іран підштовхує Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном.
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За повідомленням, Іран надіслав до МЗС України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися з “людською помилкою” як причиною катастрофи.
Згаданий документ також передбачає, що Україна і сім’ї загиблих не повинні ініціювати кримінальних справ і судових розглядів проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном й оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу.
Нагадаємо, напередодні Кулеба провів розмову зі своїм колегою з Канади Франсуа-Філіпом Шампанем під час якої вони обговорили протидію пандемії COVID-19 та подальші кроки у розслідуванні збиття ЗС Ірану українського літака авіакомпанії МАУ під Тегераном.