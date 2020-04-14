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Кулеба обговорив з головою МЗС Канади поширення COVID-19 та збиття Іраном літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову зі своїм колегою з Канади Франсуа-Філіпом Шампанем під час якої вони обговорили протидію пандемії COVID-19 та подальші кроки у розслідуванні збиття ЗС Ірану українського літака авіакомпанії МАУ під Тегераном. Про це Кулеба написав у своєму Twitter, передає УНН.

“З моїм канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем обговорили загрози, які несе світові пандемія COVID-19 і як ми можемо ним протистояти”, — написав Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що вони з очільником МЗС Канади також скоординували подальші кроки, “які мають забезпечити повне і прозоре розслідування обставин збиття рейсу PS752”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Канаді кількість інфікованих коронавірусом перевищила 25 тисяч

Раніше Канада відклала аналіз самописців збитого в Ірані українського Boeing через коронавірус.

Літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

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