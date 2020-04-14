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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5346 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22796 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70019 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105213 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130466 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Кулеба обсудил с главой МИД Канады распространение COVID-19 и авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

Кулеба обсудил с главой МИД Канады распространение COVID-19 и авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

Киев  •  УНН

 • 14088 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел беседу со своим коллегой из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем во время которой они обсудили противодействие пандемии COVID-19 и дальнейшие шаги в расследовании сбивания ВС Ирана украинского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.

“С моим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем обсудили угрозы, которые несет миру пандемия COVID-19 и как мы можем им противостоять”, — написал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что они с главой МИД Канады также скоординировали дальнейшие шаги, “которые должны обеспечить полное и прозрачное расследование обстоятельств сбивания рейса PS752”.

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Ранее Канада отложила анализ самописцев сбитого в Иране украинского Boeing из-за коронавируса.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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