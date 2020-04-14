Кулеба обсудил с главой МИД Канады распространение COVID-19 и авиакатастрофу самолета МАУ в Иране

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел беседу со своим коллегой из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем во время которой они обсудили противодействие пандемии COVID-19 и дальнейшие шаги в расследовании сбивания ВС Ирана украинского самолета авиакомпании МАУ под Тегераном. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.